Ирина Романец покинула пост главы департамента внутренней политики Краснодара

Директор департамента внутренней политики администрации Краснодара Ирина Романец покинула пост спустя полтора месяца после назначения. Об увольнении сообщает РБК Краснодар. Однако в пресс-службе администрации города “Ъ-Кубань” эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, о назначении на должность главы департамента госпожи Романец стало известно 29 декабря 2020 года. Ее кандидатуру утвердили депутаты городской думы. До декабря 2020 года она работала в должности руководителя аппарата администрации Ялты.

Согласно официальной биографии, Ирина Романец родилась 8 марта 1966 года в Узбекистане.

В 1987 году окончила Челябинский Государственный институт культуры. В 1990 году переехала с семьей в Краснодар. Работала руководителем программ Федерации детских организаций Кубани, председателем комитета по делам молодежи администрации Краснодарского края, первым заместителем генерального директора Всероссийского детского центра «Орленок». Возглавляла государственную инспекцию труда в Краснодарском крае. С октября 2008 года по январь 2019 года занимала должность заместителя главы города Сочи по социальным вопросам. Имеет ученую степень кандидата психологических наук и государственные награды.

Наталья Решетняк