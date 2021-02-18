На Кубани очередной «свидетель Иеговы» предстанет перед судом

В Абинске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участника запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» (ч.2 ст.282.2 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Установлено, что мужчина был членом организации, хранил у себя дома экстремистскую литературу и на ее основе с марта по апрель 2020 года читал интернет-лекции. В ближайшее время уголовное дело в отношении него будет направлено в суд.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее Абинский районный суд Краснодарского края вынес приговор в отношении еще одного участника «Свидетелей Иеговы» Александра Ившина, проводившего богослужения по видеосвязи. Ему было назначено 7,5 лет тюрьмы – это самый строгий приговор, вынесенный в отношении участника организации.

Уголовное дело в отношении нескольких участников организации из двух районов Краснодарского края было возбуждено в мае 2020 года. Оперативники утверждали, что подозреваемые занимались пропагандистской и миссионерской деятельностью в «домашних» группах, а также вовлекали в противоправную деятельность иных лиц.

Виктория Колганова