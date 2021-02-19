Осужденный за неуплату налогов экс-депутат Варшавский добивается освобождения по болезни

В понедельник, 15 февраля, Ростовский областной суд постановил направить заявление осужденного бывшего депутата Госдумы и предпринимателя Вадима Варшавского о его освобождении в связи с болезнью в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда. Таким образом, областной суд по жалобе защиты Вадима Варшавского отменил постановление Октябрьского райсуда о передаче его заявления в Тверской районный суд города Москвы.

Вадим Варшавский был осужден на три с половиной года лишения свободы за неуплату налогов в декабре 2019 года. По версии обвинения, в 2014–2015 годах он, являясь генеральным директором Ростовского электрометаллургического завода, дал главному бухгалтеру предприятия указание внести в налоговую декларацию недостоверные данные, в результате чего государство недополучило 497 млн руб.

Согласно судебным документам, Октябрьский райсуд однажды уже рассматривал заявление о его освобождении по ст. 397 УПК РФ. В обоснование защита экс-депутата указала, что он не может отбывать наказание в исправительной колонии без оказания специальной медицинской помощи в связи с наличием тяжелой болезни. В обоснование было заявлено, что, согласно заключению медицинской комиссии, Вадиму Варшавскому поставлен диагноз, заболевание по которому входит в пункт №43 Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания (тяжелые сердечные болезни).

Однако в сентябре 2020 года суд отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении. После этого защита обратилась с апелляционной жалобой в Ростовский областной суд, который вернул дело на повторное рассмотрение. Вместо этого Октябрьский райсуд 23 декабря вынес постановление о смене подсудности и передал дело в Тверской районный суд города Москвы.

С 2005 по 2011 год Вадим Варшавский был депутатом Государственной думы, входил в комитет по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Он был основателем и фактическим владельцем Ростовского электрометаллургического завода.

Подробнее о жалобе на приговор — в публикации “Ъ” «Экс-депутат реструктурировал долг на срок».

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону