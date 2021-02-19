Чемпионат Европы по пятиборью планируют провести на Нижегородской ярмарке

Чемпионат Европы по современному пятиборью планируют провести на Нижегородской ярмарке, сообщил президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов. Соревнования пройдут в столице Приволжья с 4 по 11 июля.

«Мы хотим провести турнир на Нижегородской ярмарке, потому что это очень красивое место, которое отражает дух города»,— рассказал Вячеслав Аминов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов сообщил, что город подготовил две площадки под чемпионат: на стадионе «Нижний Новгород» и на ярмарке.

Чемпионат Европы в 2020 году должен был пройти в венгерском Секешфехерваре, но соревнования отменили из-за короновируса. Летом того же года стало известно, что первенство в 2021 году пройдет в России, его примет Нижний Новгород.