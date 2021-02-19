Продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ превысили 30 млрд руб. за неполные две недели с начала размещения. Порядка 97% проданных бумаг — в руках инвесторов-физических лиц, при этом около 24 млрд руб. приходится на клиентов Private Banking ВТБ. «Мы наблюдаем укрепление тенденции активного вовлечения VIP-клиентов в инвестирование с целью сохранения и приумножения своего капитала», — отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Ford отзывает более 150-ти тыс. автомобилей в США, Канаде и Мексике из-за возможных проблем с подушками безопасности производства японской Takata. Отзывная кампания начнется 8 марта и коснется внедорожников Ranger 2004-2006 гг. выпуска. Более 144 тыс. подобных автомобилей находятся в США, 9 тыс. — в Канаде, а на долю Мексики приходится лишь пять внедорожников с возможной неисправностью.

Сбербанк представил устройства для «умного дома» собственной разработки. По итогам 2021 года объем этого рынка должен достичь $1,2 млрд, а сам «Сбер» поставил себе цель увеличить долю доходов от нефинансовых услуг. На первом этапе речь идет об «умных» лампочках и розетках, управление которыми будет интегрировано с виртуальными ассистентами семейства «Салют».