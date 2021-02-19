На СвЖД запланировали в 2021 году отремонтировать более 500 км путей

Свердловская железная дорога (СвЖД) планирует в 2021 году обновить 501,9 км путей магистрали и заменить 192 комплекта стрелочных переводов в текущем году, сообщила пресс-служба СвЖД.

Работы будут проводиться в период с апреля по ноябрь на наиболее загруженных направлениях:

Екатеринбург – Пермь – Чепца;

Пермь – Соликамск, Арамиль – Седельниково – Решеты (южный обход Екатеринбурга);

Екатеринбург – Войновка – Называевская;

Войновка – Коротчаево.

Для увеличения пропускной способности магистрали на время ремонтной кампании для поездов будут разработаны специальные графики. На участках Транссиба ремонт будет идти во время технологических перерывов длительностью не более 24 часов из-за повышенного грузового и пассажирского движения по данным направлениям. На остальных двухпутных линиях будет применяться технология «закрытого перегона», когда ремонтируемый участок закрывается для движения на несколько суток, поезда идут по соседнему пути.

Напомним, с апреля по ноябрь 2020 года на СвЖД было отремонтировано 502,3 км пути, произведена замена 166 стрелочных переводов, уложено 476,6 км бесстыкового пути.

Ирина Пичурина