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Госсекретарь Союзного государства Рапота подтвердил намерение покинуть пост

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота подтвердил, что намерен покинуть эту должность. Окончательное решение будет принято позже, отметил он. О том, кто может заменить господина Рапоту на посту, не сообщается.

«У меня обозначен был срок (полномочий.— “Ъ”), вот он истекает, поэтому я к этому готовлюсь. Но какое-то окончательное решение, наверное, будет в ближайшее время принято. Но где бы я ни находился, где бы ни работал, сердце мое остается здесь, в сфере российско-белорусских отношений. И у меня есть совершенно четкие намерения продолжить реализацию некоторых задумок»,— сказал Григорий Рапота журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (цитата по БелТА).

Отметим, что господин Лукашенко наградил государственного секретаря Союзного государства орденом Почета. Господин Рапота заявил, что намерен продолжить содействовать укреплению отношений России и Белоруссии. «Я считаю, что это очень важно. Это важно для россиян, это важно для белорусов. Это важно вообще для всего постсоветского пространства. И где бы я дальше ни оказался, я этой теме буду привержен»,— добавил он.

О том, что 77-летний Григорий Рапота уйдет в отставку в ближайшее время, ранее сообщили источники РБК. Тогда отмечалось, что на его место рассматривается нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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