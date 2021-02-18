«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» перейдет на новую базу данных для оптимизации системы управления

Предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» поэтапно перейдут на работу с единой интегрированной системой производственно-хозяйственной деятельности на базе решений SAP S/4 HANA. В рамках пилотного проекта система будет внедрена в дочерних организациях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», а в 2023 году тиражирована в остальных нефтегазодобывающих предприятиях ЛУКОЙЛа. Прорабатывается внедрение платформы и в сегменте переработки и сбыта.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» станет одной из двух «дочек» ЛУКОЙЛа, где система будет внедрена впервые – пока в рамках пилотного проекта

Новая интегрированная система объединит количественные и финансовые данные всех процессов на предприятиях. Это позволит стандартизировать и упростить операционную деятельность и отчетность, а также оптимизировать затраты на развитие и поддержку локальных информационных продуктов.

Уже созданы управляющие органы программы, определена ее логическая структура и архитектура. Предусматривается создание отраслевого шаблона нефтегазодобывающего общества, но с учетом специфики каждого предприятия.

Сегодня в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» действуют три центра интегрированных операций, цель которых – оперативное управление работой цехов добычи нефти и газа

Система будет обеспечивать работу всех уровней управления в дочерних обществах и корпоративном центре. Процесс внедрения планируется полностью завершить в 2025 году.