«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» перейдет на новую базу данных для оптимизации системы управления

Предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» поэтапно перейдут на работу с единой интегрированной системой производственно-хозяйственной деятельности на базе решений SAP S/4 HANA. В рамках пилотного проекта система будет внедрена в дочерних организациях «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», а в 2023 году тиражирована в остальных нефтегазодобывающих предприятиях ЛУКОЙЛа. Прорабатывается внедрение платформы и в сегменте переработки и сбыта.
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» станет одной из двух «дочек» ЛУКОЙЛа, где система будет внедрена впервые – пока в рамках пилотного проекта
Новая интегрированная система объединит количественные и финансовые данные всех процессов на предприятиях. Это позволит стандартизировать и упростить операционную деятельность и отчетность, а также оптимизировать затраты на развитие и поддержку локальных информационных продуктов.
Уже созданы управляющие органы программы, определена ее логическая структура и архитектура. Предусматривается создание отраслевого шаблона нефтегазодобывающего общества, но с учетом специфики каждого предприятия.
Сегодня в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» действуют три центра интегрированных операций, цель которых – оперативное управление работой цехов добычи нефти и газа
Система будет обеспечивать работу всех уровней управления в дочерних обществах и корпоративном центре. Процесс внедрения планируется полностью завершить в 2025 году.
Для справки:
SAP S/4 HANA – ERP-система нового поколения с упрощенным пользовательским интерфейсом. SAP HANA – база данных, работающая по технологии In-memory – все данные хранятся в оперативной памяти (RAM). HANA – аббревиатура от High-Performance Analytic Appliance («высокоэффективное аналитическое приложение»). Эта передовая платформа позволяет автоматизировать процессы с использованием новых функциональных модулей, быстрой базы данных, новых принципов построения оперативной и аналитической отчетности.