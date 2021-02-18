Налетчик пошел на сделку

В Красноярский краевой суд поступило дело банды, совершившей в мае 2020 года налет на инкассаторов Сбербанка. Подкараулив их возле броневика, грабители открыли стрельбу и отбили сумку с наличными. Добычей стали 2,3 млн руб. Предполагаемый организатор этого преступления Алексей Истягин полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело будет слушаться в упрощенном порядке и отдельно от других участников налета.



Красноярский краевой суд рассмотрит дело о нападении на инкассаторов Сбербанка. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Оксана Веселова. Как указывается в материалах дела, расследованием которого занималось УМВД по Красноярску, идейным вдохновителем и организатором преступления стал неудавшийся коммерсант Алексей Истягин. Складской бизнес, которым он занимался, не приносил желаемой прибыли, и предприниматель решил ограбить инкассаторский автомобиль. В этом ему, по версии следствия, согласились помочь знакомые Михаил Рубцов и Юрий Чанчиков. Путь от замысла и разработки детального плана до воплощения идеи занял у них три года. Они заранее приобрели подержанный автомобиль ВАЗ с госномерами другого региона, регулярно оттачивали навыки стрельбы. Сбить оперативников со следа должны были ложные улики. Для этого предполагаемый организатор нападения собирал в парикмахерских Красноярска волосы. Их он собирался подкинуть в машину, которую планировалось бросить после налета.

Нападение на инкассаторскую машину Сбербанка было совершено 30 мая прошлого года. Утром броневик доставил деньги в отделение кредитной организации на улице Щорса в Кировском районе. Когда дверь фургона открылась и два охранника вышли с сумкой, один из грабителей, одетый в плащ с капюшоном, несколько раз выстрелил из карабина «Сайга» в ноги инкассаторам. Один из охранников потянулся к кобуре с пистолетом и получил заряд дроби в кисть. Баул с наличными злоумышленники загрузили в багажник подъехавших «Жигулей» и скрылись. Добычей гангстеров стали 2,3 млн руб., которые находились в кассетах для банкоматов.

УМВД России по Красноярску возбудило уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). К расследованию также подключилась служба безопасности Сбербанка. Сама кредитная организация объявила о вознаграждении в 1 млн руб. за информацию, которая поможет в поимке грабителей.

Чтобы раскрыть это преступление, сотрудникам уголовного розыска потребовалось около недели. Первым они задержали предполагаемого организатора Алексея Истягина. Ему также отводилась роль водителя. Подозреваемый не стал запираться и признал свою вину. Кроме того, он выдал правоохранителям свою долю от похищенной суммы и показал место, куда выбросил кассеты из-под денег. Затем в руки полицейских попался вероятный стрелок Юрий Чанчиков. Допрашивавшим его следователям он рассказал, что пошел на преступление, чтобы закрыть свои многочисленные кредиты и вставить зубы. Последним полицейские задержали Михаила Рубцова. Он, по версии силовиков, подхватил выроненную ранеными инкассаторами сумку с деньгами. В материалах следствия указывается, что размер добычи сильно разочаровал обвиняемых. Позже в уголовном деле появилась статья УК о бандитизме (ст. 209 УК РФ).

Фигурантов расследования будут судить по отдельности. Дело в отношении Алексея Истягина, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, выделили в отдельное производство. Оно будет рассмотрено по упрощенной процедуре — без исследования доказательств и допроса свидетелей. При этом обвиняемому не может быть назначено наказание, превышающее две трети от максимально возможного по указанным статьям УК. Максимальный срок по ст. 162 и 209 УК РФ — 15 лет.

Константин Воронов