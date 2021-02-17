17 февраля, среда
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Фото: tula-news.net

Прокурором Ростовской области назначен Роман Прасков

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

Владимир Путин назначил на должность прокурора Ростовской области Романа Праскова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее господин Прасков занимал должность прокурора Тульской области.

Роман Прасков с 2012 года начал работать в прокуратуре Приморского края. Там он занимал должность прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел, наркоконтроля, службы судебных приставов и территориальных органов МЧС России, оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и наркоконтроля управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Приморского края. С 2016 года проходил службу в должности заместителя прокурора Брянской области. С августе 2018 года указом президента был назначен на должность прокурора Тульской области.

Напомним, прокурор Ростовской области Юрий Баранов ушел в отставку в июне 2020 года. Сначала пост исполняющего обязанности занимал Андрей Сысоенков, а в августе 2020 года исполняющим обязанности прокурора области был назначен Сергей Паволин.

Наталья Шинкарева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя