Госдума приравняла изображения нацистских преступников к нацистской символике

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «публичного демонстрирования» изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны. За законопроект проголосовали 395 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Поправки вносятся в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». Авторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым (оба — «Единая Россия»). Они предложили запретить в России «публичное демонстрирование изображений лиц», признанных военными преступниками по решению Нюрнбергского и других трибуналов, «как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

Аналогичный запрет в законодательстве действует в отношении нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. Исключение составляют случаи, когда посредством демонстрации этих изображений «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма». Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в последнее время в России «произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников», а «в магазинах и на различных сайтах в сети интернет реализуется разнообразная сувенирная продукция» с такими изображениями.

Как ранее пояснила “Ъ” госпожа Ямпольская, эта норма вводится для того, «чтобы не было соблазнов печатать марки и ходить в майках с портретом Гитлера, если кому-то кажется это "по приколу"».

Законопроект был внесен в Госдуму 27 ноября прошлого года одновременно с поправками к КоАП, предусматривающими введение за демонстрацию изображений нацистов ответственности, уже предусмотренной за пропаганду нацистской символики и атрибутики. Согласно документу, граждане могут быть наказаны за это штрафом в размере 1–2 тыс. руб. или арестом на срок до 15 суток, должностные и юридические лица — штрафом в размере соответственно 1–4 тыс. и 10–50 тыс. руб.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «Адольфа Гитлера приравняют к свастике».

Ксения Веретенникова