Дрозденко: зеленая энергетика может стать перспективным направлением Ленобласти

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко допустил создание ветропарков и новых гидроэлектростанций в регионе. Об этом он заявил на конференции по стратегическому сотрудничеству России и Германии. Его слова приводит пресс-служба областного правительства.

По словам господина Дрозденко, Ленобласть может стать площадкой для реализации проектов зеленой энергетики с немецкими инвестициями. В настоящий момент у Ленобласти есть релевантный опыт: на заводе «Сименс Технологии Газовых Турбин» ведется сборка гондол ветроустановок для Азовской ВЭС и Кольской ВЭС, к тому же в регионе работает эффективная система поддержки инвестиций.

Также господин Дрозденко подчеркнул, что предполагаемые проекты зеленой энергетики будут выгодны региону и стране также с точки зрения трансфера технологий.

В декабре “Ъ-СПб” сообщал, что инвестиции в энергетику Петербурга за год составили более 70 млрд рублей.