В Нижневартовске полицейские «разыграли» акцию протеста со школьниками

В школе №42 Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) сотрудники полиции показали ученикам старших классов, как проходят задержания на протестных акциях, сымитировав столкновение ОМОН и протестующих.

На видео, опубликованном в группе телеканала «Мегаполис» во Вконтакте, школьники закидывают мячами других учеников в обмундировании и с защитными щитами, после чего одного из сотрудников, который тоже кидал мячи вместе со школьниками «задерживают».

Как объяснили “Ъ-Урал” в местном департаменте образования, в школе проходило мероприятие по профориентации, чтобы выявить предпочтения учеников. «Просто контекстно вырвали и непонятно что слепили», — прокомментировали видеозапись в департаменте образования.

«Сначала была теория — знакомство с вузами, куда можно поступать, про героические будни полицейских, была лекция про историю полицейской формы — мероприятие проводилось более двух часов», — рассказали в департаменте образования.

На сайте управления МВД по ХМАО указано, что в школе №42 проходил «Урок мужества».

«Наша цель — напомнить детям о подвигах солдат, которые ценой своей жизни отстояли границы, помогли мирным жителям, не случайно для встречи был выбран день памяти. Считаем, что в каждом ребенке должна быть выработана патриотическая позиция любви к Родине», — отметила член Общественного совета при УМВД Ирина Сергеева.

По словам директора школы до этого такие мероприятия в школе не проводились. «Подобных акций с показательными выступлениями у нас еще не было. Очень отрадно было наблюдать, как дети проявляют интерес к мероприятию, с желанием участвуют во всех предложенных действиях», — рассказала директор школы Галина Гасымова.

Илья Смирнов, Мария Игнатова