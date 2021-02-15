В Самаре суд поместил под домашний арест предполагаемого виновника ЧП с погибшей на складе женщиной

Кировский районный суд Самары отправил под домашний арест индивидуального предпринимателя, которому принадлежит складское помещение, от обрушения которого погибла женщина. Об этом сообщается на сайте суда.

Мужчина будет находиться под домашним арестом два месяца. На прошлой неделе в Самаре было возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Ему вменяется выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По информации правоохранителей, подозреваемый купил газовый баллон, который использовали сотрудники, фасовавшие еду в здании на ул. Дальневосточной в Кировском районе. В четверг около 14:00 (MSK+1) баллон взорвался, и помещение склада обрушилось.

В результате происшествия одна из сотрудниц, женщина 1989 года рождения, скончалась. Подозреваемый был задержан.

Георгий Портнов