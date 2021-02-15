В России отзывают 9,3 тыс. Lada XRAY из-за проблем с рулевым управлением

«АвтоВАЗ» отзывает в России 9,3 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся кроссоверов Lada XRAY, выпущенных с января по май 2019 года, у которых может быть поврежден сварной шов вала электромеханического усилителя рулевого управления. О возможных последствиях неисправности не сообщается.

Для устранения неполадки официальные дилеры Lada проведут замену вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

Напомним, в конце 2020 года в России отзывали более 90 тыс. Lada Vesta и Lada XRAY по причине риска повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.