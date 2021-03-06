7 марта исполняется 39 лет генеральному директору ПАО «ФосАгро» Андрею Гурьеву

Его поздравляет генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев:

— Уважаемый Андрей Андреевич! В основе Ваших успехов — стратегическое мышление, экспертное понимание вызовов времени и уверенность в своих силах. Эти качества и стабильно высокие результаты «ФосАгро» закрепили за Вами репутацию одного из лучших управленцев в стране. Неслучайно именно Вам Российский союз промышленников и предпринимателей доверил возглавить ответственную работу по противодействию COVID-19, с которой Вы блестяще справляетесь. Благодаря реформаторскому подходу Вы всегда находитесь на передовых позициях, а Ваши инициативы помогают устойчивому развитию всего российского бизнеса. Желаю Вам сохранить стремление к новым победам!

Андрей Мельниченко Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

8 марта исполняется 49 лет основному акционеру компаний «Еврохим» и СУЭК Андрею Мельниченко

Его поздравляет президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин:

— Дорогой Андрей Игоревич! Человек созидательный, со стратегическим мышлением, Вы создали и успешно развиваете две крупнейшие отечественные компании, СУЭК и «Еврохим», которым в этом году исполняется 20 лет и которые давно уже стали признанными лидерами в своих отраслях не только в национальном, но и в мировом масштабе. Коллеги по РСПП знают Вас как деятельного члена бюро правления и как активного, неравнодушного предпринимателя, вносящего большой вклад в развитие отечественной промышленности и тематику устойчивого развития. Желаю Вам новых масштабных свершений, воплощения в жизнь всех планов, здоровья и удачи! С днем рождения!

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