Азово-Черноморское экологическое НПП незаконно сбрасывало сточные воды в лиман

Азово-Черноморское экологическое научно-производственное предприятие без согласования с Росрыболовством сбрасывало сточные воды в акваторию водного объекта, впадающего в лиман Соленый в Темрюкском районе. Нарушение было выявлено межрайонной природоохранной прокуратурой, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Лиман Соленый имеет рыбохозяйственное значение и сброс сточных вод в него может оказывать воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания. По факту нарушения прокурор обратился в Темрюкский районный суд, однако там в удовлетворении исковых требований отказали.

Прокуратура решение обжаловала, и Краснодарский краевой суд согласился с ее доводами, обязав предприятие подготовить и направить заявку на согласование своей деятельности в органы Росрыболовства. Исполнение решение суда находится на контроле специализированной прокуратуры.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в Краснодарском крае зарегистрирована одна компания под названием «Азово-Черноморское экологическое научно-производственное предприятие “Сириус”». Предприятие было создано в 1996 году, занимается сбором и обработкой сточных вод. Генеральный директор – Наталья Ахалаиа. В 2019 году выручка компании составила 69,3 млн руб., чистая прибыль – 15,5 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, в марте 2020 года по обвинению в получении взятки было возбуждено уголовное дело в отношении замглавы Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Денежное вознаграждение в размере 9 млн руб. он получил при приемке работ по госконтракту на расчистку лиманов на территории Темрюкского района.

Виктория Колганова