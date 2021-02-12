Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Императорской фермы в Царском селе

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на реконструкцию Императорской фермы в Царском селе. Проект включает в себя техническое переоснащение объекта и приспособление для современного использования.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, положительное заключение было выдано после повторного рассмотрения. Проектную документацию подготовила проектная группа «Риедер». Работы будут выполнять с привлечением средств бюджета.

Комплекс зданий Императорской фермы является объектом культурного наследия федерального значения. С 2014 года на ее территории проводятся реставрация. После окончания работ в зданиях памятника будут размещены административно-бытовой корпус, досуговый центр с кафе, музейный комплекс, многофункциональный корпус со складскими и бытовыми помещениями, птичник, питомник для овец и коз, конюшня.