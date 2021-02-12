Главные новости к утру 12 февраля

В Аргентине начался суд по делу о кокаине в российском посольстве. Двое обвиняемых не признали вину. О суде по этому делу в России

В московском штабе Навального прошел обыск. Из офиса изъяли резервный фотоаппарат и товары из магазина NavalnyShop. По сообщению штаба, полиция объяснила обыск тем, что в офисе якобы печатают порнографию.

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции. Она пройдет 19–20 февраля в онлайн-формате. Господин Путин выступал на мероприятии в 2007 году.

Обвинение закончило приводить доводы на процессе по импичменту Дональда Трампа в Сенате. Представитель обвинения в ходе выступления напомнил о реакции России, Китая и Ирана после штурма Капитолия. Об импичменте

«Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов для жителей Дальнего Востока. Ее приостановили в середине января — за 11 дней с начала продаж был исчерпан весь объем выделенных субсидий. О льготных билетах

Президент России Владимир Путин выделил по 75 тыс. руб. жителям осажденного Севастополя. Из резервного фонда главы государства направят 83,2 млн руб.

Оружейную фирму Colt купила чешская компания Ceska zbrojovka. Сумма сделки составила $220 млн. Colt обанкротился в 2015 году.

О предстоящих 12 февраля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.