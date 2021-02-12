«Аэрофлот» возобновил продажу льготных билетов для жителей Дальнего Востока

Авиакомпания «Аэрофлот» снова начала продавать субсидируемые билеты на рейсы из Дальнего Востока в Москву и обратно. Их продажу приостановили в середине января — за 11 дней с начала продаж был исчерпан весь объем выделенных субсидий.

«Аэрофлот открывает продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей ДФО. Стоимость авиабилета составляет 10 200 руб. в одну сторону, включая все таксы и сборы. Перевозки по субсидируемым тарифам, таким образом, для жителей региона окажутся дешевле действующих "плоских" тарифов»,— говорится в пресс-релизе авиаперевозчика, который поступил в “Ъ”.

Тарифы действуют на прямые рейсы группы «Аэрофлот» в экономклассе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно. Билеты доступны для всех жителей с постоянной регистрацией в регионах ДФО.

Продажа билетов «Аэрофлота» по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь была открыта 2 января. Уже 13 января все билеты для Дальнего Востока были распроданы. 24 января премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 5 млрд руб. на льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока.

Подробнее о продаже билетов — в материале “Ъ” «Льготные билеты на Дальний Восток разлетелись».