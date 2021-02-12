Обвинение закончило приводить доводы на процессе по импичменту Трампа в Сенате

В Сенате Конгресса США прошел этап приведения доводов со стороны обвинения по делу об импичменте 45-го президента Дональда Трампа. По резолюции у сторон есть по 16 часов — они могут представлять доводы не больше восьми часов в день. Господина Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Обвинение изложило суть дела в среду и четверг. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин, который возглавляет команду обвинителей, сообщил, что им удалось объяснить доводы на пять–шесть часов раньше срока, который им предоставили.

Представитель обвинения конгрессмен-демократ Хоакин Кастро на процессе припомнил высказывание председателя комитета Совета федерации по международным делам Константина Косачева. После штурма Капитолия он заявил, что «праздник демократии закончился» и что США больше «не прокладывает курс». «Они используют подстрекательство к мятежу президентом Трампом, чтобы объявить, что демократии пришел конец»,— сказал господин Кастро (цитата по «РИА Новости»).

Он также напомнил, что Китай заявил, что США должны задуматься о том, как им относиться к теме продемократических движений в Гонконге, а верховный лидер Ирана Али Хаменеи сказал, что над американскими ценностями теперь смеются во всем мире. Союзники США также выразили обеспокоенность. «Мир смотрит и интересуется, те ли мы, как мы о себе говори»,— сказал господин Кастро.

Ранее импичмент господину Трампу объявила Палата представителей. Если так же поступит Сенат, то 45-му президенту могут пожизненно запретить занимать государственные должности.

О ходе дела — в материале “Ъ” «Дональда Трампа рассудят по букве и духу».