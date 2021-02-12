Во Владикавказе в супермаркете произошел взрыв

Во Владикавказе в здании магазина «Магнит» прогремел взрыв. Здание полностью разрушено. ГУ МВД по Северной Осетии сообщило об одном пострадавшем. Вероятной причиной ЧП стал взрыв газа. Минздрав Северной Осетии не исключил, что под завалами могут находиться люди.

«На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился»,— сказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. На месте взрыва работают около 120 сотрудников экстренных служб.

Здание было трехэтажным. Как сообщил телеканал «Россия-24», на первом этаже был супермаркет и магазин косметики, на двух остальных офисы и стоматология. Взрыв в здании произошел до открытия магазинов. Пострадавшим, по предварительным данным Минздрава, оказался охранник здания. По информации источников «Интерфакса», охранник погиб. В ГУ МЧС по региону заявили, что подтвержденной информации о пострадавших или погибших пока нет.

«По предварительным данным, сдетонировала газо-воздушная смесь в результате утечки из неисправного оборудования»,— сказал источник «Интерфакса». Как уточнил источник «РИА Новости» в экстренных службах, в подвале были кислородные баллоны. Позднее власти подтвердили, что предварительной причиной взрыва стал газ.