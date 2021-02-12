Главные анонсы 12 февраля

Бабушкинский райсуд Москвы продолжит слушание дела в отношении оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют в клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко. Процесс начался 5 февраля. Подробнее

Заседание по делу Навального о клевете 5 февраля. Главное Читать далее

В Санкт-Петербурге будут сняты некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, будет разрешено посещение заведений сферы развлечения и досуга, за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек, открываются фуд-корты и фуд-плейсы при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50% столов, заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов увеличивается с 50 до 75%, на торжественную регистрацию браков допускается до 30 человек, с 5 до 20 посетителей увеличивается численность экскурсионных групп в музеях и на выставках.

В Удмуртии масочный режим будет носить рекомендательный характер. Регион стал первым в России, отменившим обязательное ношение масок в общественных местах. Также масочный режим отменила Чечня. Подробнее

В эфире и на сайте радиостанции «Наше радио» пройдет церемония объявления лауреатов XIV Национальной премии в области рок-музыки «Чартова дюжина». Как прошла церемония в прошлом году