Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, которая пройдет 19–20 февраля в онлайн-формате. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос «РИА Новости» о планах президента по выступлению на мероприятии.

Ожидается, что на Мюнхенской конференции выступят президент США Джо Байден, глава ЕК Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие.

Мюнхенская конференция проходит ежегодно с 1962 года. До 1993 года она называлась Конференцией по военным вопросам. Первые 30 лет участниками форума были военные и политические лидеры стран НАТО, а также политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции принимают участие Россия, другие страны восточной Европы, Китай, Индия и Япония. Господин Путин выступал на конференции в 2007 году. С 2010 года Россию представляет глава МИДа Сергей Лавров, в 2016 году в конференции принимал участие Дмитрий Медведев, который на тот момент был премьером.

На конференции 2020 года выступил господин Лавров. Он заявил о радикальной деградации международных отношений и напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина созвать саммит «пятерки» стран —постоянных членов Совбеза ООН.

Подробнее о выступлении господина Лаврова — в материале “Ъ” «"Происходит варваризация международных отношений"».