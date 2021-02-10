В Краснодаре в 2021 году хотят высадить 25 тысяч деревьев и кустарников

В Краснодаре в 2021 году хотят высадить не менее 25 тыс. новых деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2020 году в рамках акции «Краснодару – 10 тысяч деревьев» и компенсационного озеленения в краевом центре высадили 23 тыс. новых насаждений. В частности, провели масштабную пересадку 674 деревьев с разделительной полосы на ул. Московской – на участке, где планируется строительство новой трамвайной ветки.

Кроме того, в 2020 году специалисты отдела озеленения и экологии департамента городского хозяйства и ТЭК совместно с представителями общественности обследовали около 50 тыс. деревьев. В этом году в Краснодаре планируется провести инвентаризацию всего зеленого фонда города.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году высадку новых деревьев производили в два этапа: 11 тыс. деревьев и кустарников высадили весной, еще 12 тыс. – в ноябре-декабре. деревья высаживали в основном на внутридомовых территориях, парках и скверах, а также возле школ и детских садов. Предпочтение отдавалось липам, тополям, ивам, кленам, березам, катальпам и рябинам.

Алексей Белянин