Ставропольский коммерсант недоплатил налоги

В следственном управлении СКР по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в отношении генерального директора ООО «Стройподряд». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 200 млн руб.



По данным следствия, «с марта 2015 по декабрь 2017 года подозреваемый уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, путем предоставления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения». В итоге общая сумма задолженности составила более 200 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено по материалам выездной проверки Межрайонной ИФНС России №5 по Ставропольскому краю по ч. 2 ст. 188 УК РФ.

Согласно данным «Коммерсантъ-Картотека», компания с уставным фондом 10 тыс. руб. была зарегистрирована в 2015 году. Основной формой деятельности является покупка и продажа собственного недвижимого имущества. В качестве учредителя и директора значится Денис Коновалов.

Судя по карточке компании, уже с 2018 года она показывала нулевую прибыль. При балансе более 364 млн руб., выручка составила около 340 млн.

С 2017 года компания неоднократно судилась в Арбитражном суде. Иски к ней предъявляли в том числе КУМИ города Ставрополя, руководители ИП, которым ООО «Стройподряд» недоплатила за оказанные услуги.

В июле 2019 года в арбитражном суде Ставропольского края начал рассматривать коллективный иск от ИП Пономарев, ООО «Трейдкапитал» и межрайонной инспекции ФНС России №5 по Ставропольскому краю. Общая сумма иска составила 319 млн 243 тыс. руб. В настоящий момент компания признана банкротом и ей назначен конкурсный управляющий.

Как уточнили в управлении СКР по Ставропольскому краю, следствие сейчас ведет сбор доказательств по делу и предпринимает меры, «направленные на возмещение причиненного ущерба».

Александра Ларинцева, Пятигорск