«Москва» не сразу встроилась

Конкурсный управляющий ООО «Сочи-Плаза» опубликовал отчет об оценке активов компании. Общая стоимость имущества, включающая объекты движимого и недвижимого имущества компании, составляет 2,21 млрд руб. Самым дорогим объектом стало 15-этажное здание бывшей гостиницы «Москва»— 696,1 млн руб. Кроме того, почти в 300 млн руб. оценили права аренды на земельные участки площадью 1,9 га. Компания-оценщик считает, что, несмотря на преимущества объекта, он обладает низкой ликвидностью. Эксперты в сфере недвижимости уверены, что «Сочи-Плаза» может быть очень интересен потенциальным инвесторам.



Конкурсный управляющий ООО «Со­чи-Плаза» Валентин Чунин опубликовал отчет об оценке активов компании. Информация об этом размещена в Едином реестре сведений о банкротстве. Согласно документу общая рыночная стоимость активов ООО «Сочи-Плаза» составляет 2,21 млрд руб. Компании принадлежит пять нежилых помещений общей площадью более 28,2 тыс. кв. м, представляющих собой гостиницу, апартаменты-пентхаусы, торговый центр, а также помещения формата стрит-ритейла. Общая площадь реконструируемого объекта составляет более 47,5 тыс. кв. м.

Дороже всего были оценены объекты недвижимости, принадлежащие компании,— 1,67 млрд руб. Самым крупным активом стало 15-этажное здание гостиницы площадью 10,9 тыс. кв. м— 696,1 млн руб. Права аренды четырех земельных участков, принадлежащих ООО «Сочи-Плаза», оценили в 296,8 млн руб. Общая площадь участков составляет 19 тыс. кв. м. Самым дорогим стал участок площадью 9,3 тыс. кв. м: его стоимость— 145 млн руб. Помимо этого, в 86,5 млн руб. оценили движимое имущество и в 159,6 млн руб.— товарно-материальные ценности (почти 3 тыс. единиц).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сочи-Плаза» зарегистрировано в Сочи в 2007 году. Основной вид деятельности— сдача в аренду собственного или арендованного нежилого недвижимого имущества и управление им. Уставный капитал составляет 1,2 млрд руб. В 2019 году выручка составила 8,9 млрд руб., чистый убыток— 16,9 млн руб. Совладельцами компании указаны АО «Фортинвест» (62,25%), принадлежащее Владимиру Захарову, и ОАО «Гостиница "Москва"» (37,75%), которым владеет департамент имущественных отношений мэрии Сочи. Организация занималась реконструкцией бывшей гостиницы «Москва» в Центральном районе Сочи. После завершения на ее месте должен был быть построен гостинично-торговый комплекс «Сочи-Плаза». Площадь объекта— 48 тыс. кв. м, на которых планировалось разместить 340 номеров, 128 апартаментов, торгово-развлекательный центр (18,3 тыс. кв. м) и прочее. Инвестиции в проект оценивались в 3 млрд руб. Объект планировалось открыть к ноябрю 2013 года, в преддверии Олимпийских игр, под брендом Courtyard by Marriott, но строительство так и не завершилось.

В декабре 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении застройщика процедуру наблюдения по заявлению ВЭБ.РФ. Сумма исковых требований составляла 2,5 млрд руб. В сентябре 2020 года оператора недостроенной гостиницы «Сочи-Плаза» признали банкротом.

Как следует из отчета АО «НЭО Центр», проводившего оценку активов, по данным на 31 июля 2020 года, объем понесенных фактических затрат на реконструкцию комплекса составляет 4,52 млрд руб., а общая степень готовности объекта оценивается в 78,23%. Оценщик также считает, что реалистичный срок завершения всех работ— восемь месяцев с даты возобновления строительства.

Сильными сторонами объекта «НЭО Центр» называет расположение объекта, развитую инфраструктуру самого комплекса. Слабая сторона — то, что объект не эксплуатировался долгое время.

Генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько считает, что стоимость объекта выглядит адекватной. «Это один из самых знаковых объектов, который расположен в самом центре города. Он достаточно известен своей многофункциональностью. В этом смысле объект достаточно интересен и может стать привлекательным для многих инвесторов», – сказал господин Володько.

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина объясняет затянувшиеся сроки ввода объекта отсутствием денег у сособственника и задолженности перед подрядчиками. «Работы были брошены примерно на середине. Деньги вложить, конечно, придется, но я уверена, что покупатели найдутся. Возможно комплекс разделят при продаже – так реализовать его будет проще», – заключила она.

Алексей Белянин, Краснодар