ТАСС: в ДЭУ Кировского района Екатеринбурга прошли обыски

Правоохранительные органы провели обыски в дорожно-эксплуатационном управлении (ДЭУ) Кировского района Екатеринбурга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Действительно, в ДЭУ Кировского района прошли следственные действия. Проверяли муниципальные контракты»,— рассказал он.

Напомним, в ноябре сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района Екатеринбурга. В отношении главы районной администрации Александра Лошакова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при заключении контрактов на ремонт дорог.

По данным издания Znak.com, два года крупные подряды в Кировском районе получала фирма, близкая к руководству района. При этом фактически подрядчик не выполнял требуемые работы, а все средства выводились с ее счетов. Всего было выведено около 20 млн руб., а работы по итогу проводил районный ДЭУ за муниципальные средства.

Ирина Пичурина