Дело экс-главы Елизаветинского сельского поселения передано в суд

В Азовский городской суд Ростовской области поступило дело в отношении бывшей главы Елизаветинского сельского поселения Ираиды Крикущенко. Ей было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении говорится, что бывшая глава поселения в 2015 и 2016 году незаконно предоставила гражданам в частную собственность участки земли. Государственная собственность на участки была не разграничена, так как они находятся в зоне санитарной охраны водных объектов, которые служат для «питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».

Наталья Шинкарева