Сочи вошел в топ-10 самых популярных направлений для ЖД-путешествий на 23 февраля

Сочи оказался на десятом месте в рейтинге самых популярных российских городов для путешествия на поезде в период с 21 по 23 февраля с отправлением из Москвы, поднявшись на четыре строчки по сравнению с 2020 годом. При этом, согласно рейтингу, составленному аналитиками сервиса Туту.ru, сочинский городской район Адлер выделен в отдельную локацию и занимает шестую строчку, в 2020 году он занимал 23 позицию в рейтинге.

В целом 4,4% всех пассажиров, выезжающих поездом из Москвы в период февральских праздников, взяли билет до ЖД-вокзалов Сочи и Адлера. Средняя сумма, которую готовы потратить гости города на билет в один конец составляет 4,3 тыс. руб., это на 3% меньше, чем в 2020 году.

Лидерами рейтинга российских городов для путешествий поездом из Москвы на 23 февраля стали Санкт-Петербург, Нижний Новогоргод и Казань. Также в первую десятку вошли Ярославль, Владимир, Ростов-на-Дону, Смоленск и Тула. Средняя цена билета составляет 1 969 руб., на 5% меньше, чем год назад.

Ольга Логинова