Ипотека не устает расти

Низкие ставки по ипотеке продолжают подогревать спрос на нее — по предварительным оценкам ДОМ.РФ и Frank RG, в январе объемы выдачи жилищных кредитов составили 265 млрд руб. Для первого месяца года, который из-за длинных новогодних праздников традиционно характеризуется низкой активностью жилищного кредитования, это стало рекордом за всю историю наблюдения — рост по сравнению с январем 2020 года составил 40% (тогда — 192,8 млрд руб.). Количество кредитов выросло на 23% в годовом выражении, составив 96 тыс. По сравнению же с декабрем 2020 года январские показатели вполне ожидаемо снизились более чем вдвое (с 560 млрд руб.). В целом за 2020 год, по данным ЦБ и ДОМ.РФ, объем жилищного кредитования составил 4,3 трлн руб.— в полтора раза выше 2019 года.

При продолжении такой динамики в ДОМ.РФ ожидают, что показатели первого квартала окажутся лучше прошлогодних. Январский рост (как, впрочем, и динамика практически всего года) объясняется рекордно низкими ставками по ипотеке — сейчас они примерно на 1 процентный пункт ниже, чем годом ранее (7,85–8,05%). Свою лепту вносит и программа льготной ипотеки под 6,5% (хотя по рыночным условиям выдается около 70% всех жилищных займов) — как рассказал вчера на конференции «Итоги рынка недвижимости» замгендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов, банки выдали более 370 тыс. таких кредитов более чем на 1 трлн руб. Активнее всего кредитовались в рамках программы жители Москвы (53 тыс. займов на 295,4 млрд руб.), Санкт-Петербурга (почти 40 тыс. на 146,7 млрд руб.) и Московской области (25 тыс. на 93,6 млрд руб.).

Напомним, программа была запущена в мае прошлого года и должна была работать до 1 ноября 2020 года, однако ее продлили до 1 июля 2021 года. Сейчас обсуждается новая пролонгация программы, однако пока власти склоняются к тому, что ее стоит оставить лишь в некоторых регионах с наиболее сложной ситуацией на рынке жилья, иначе, как ранее отмечали в ЦБ, она потеряет свою социальную направленность. При принятии решения о продолжении программы льготной ипотеки, отметил вчера глава Минэкономики Максим Решетников в ходе своего выступления в Госдуме (см. материал на этой же странице), нужно учитывать не только уровень цен, поскольку в ряде субъектов РФ программа вызвала перегревы рынка, но и уровень доходов населения той или иной территории.

Евгения Крючкова