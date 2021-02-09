Уральские буддисты передали монастырь на горе Качканар под охрану «Евраза»

Уральская буддистская община «Шедруб Линг» передала монастырь на горе Качканар под охрану службы безопасности холдинга «Евраз», сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

«Со вчерашнего дня буддистская община выполнила обещание по соглашению, которое должна была сделать еще в ноябре 2020 года. Члены общины передали весь комплекс зданий под охрану "Евраза"»,— рассказа господин Бидонько. Он подчеркнул, что компромисс, который был найден, «отвечает запросам всех сторон».

Напомним, гора Качканар находится рядом с Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титано-магнетитовых железных руд, освоением которого занимается «Евраз». На объекте, где будут проводиться взрывные работы, находится буддийский монастырь «Шад Тчуп Линг», который был основан 15 мая 1995 года Михаилом Санниковым, самовольно занявшим гору. В монастыре в разное время проживали от пяти до 30 человек, в последние годы объект стал туристической достопримечательностью. В 2014 году Качканарский горсуд постановил освободить земли от монастыря, но приставы не смогли исполнить решение суда из-за труднодоступности построек.

В октябре 2020 года «Евраз КГОК» и буддистская община подписали документ, согласно которому все желающие могут посещать сооружения два раза в неделю — в субботу и воскресенье и в дни буддистских праздников. Представители «Евраза КГОК» выразили готовность взять охрану имущество монастыря в будние дни, когда идут производственные работы. В это время буддисты не могут находиться на территории Качканара.

Позднее «Евраз» предложил оставить ступы на месте, составить график их посещения, а остальные объекты перенести в другое место. В свою очередь представители буддистского сообщества настаивали на полном сохранении сооружений и пребывании в них, пока на горе не ведутся работы по освоению месторождения. После длительных переговоров с региональными властями и промышленниками буддистам был выделен участок для строительства храмового комплекса, отсыпана дорога к нему и выделено 26 млн руб. на организацию переезда.

В ноябре уральская буддистская община сообщила о расторжении соглашения с «Евразом» о графике посещения культовых сооружений на горе Качканар. По мнению представителей общины, компания проигнорировала «прием-передачу» общине религиозных сооружений. В «Евразе» заявили, что компания и правительство области полностью выполнили все взятые на себя по соглашению обязательства. Кроме того, компания неоднократно предлагала жителям общины взять на хранение имущество, однако те дважды отказывались. В результате свердловские власти через суд обязали буддистскую общину покинуть гору Качканар.