В Воронеже устранили оставившую тысячи людей без тепла аварию

В Воронеже устранены последствия аварии, которая оставила в двадцатиградусный мороз без отопления и горячей воды около 50 тыс. человек в Железнодорожном районе. Как сообщили в местном филиале ПАО «Квадра», работы на поврежденном участке трубопровода завершили в полночь и он был включен в работу.

В ходе ремонта был заменен фрагмент трубы длиной 11 метров. Из-за его прорыва ночью в понедельник в двадцатиградусный мороз тепла лишились порядка 170 домов, в которых проживают около 50 тыс. человек. Днем без отопления оставались 67 домов и 13 соцобъектов. Как пояснили “Ъ” в департаменте образования, в данный момент работают все школы и детские сады, закрывавшиеся вчера из-за аварии. В «УК Железнодорожного района» рассказали “Ъ”, что сотрудники управляющей компании до трех часов ночи проводили регулировку подачи тепла, сейчас отопление есть во всех домах.

В «Квадре» рассказали, что поврежденный участок перешел компании по концессионному соглашению в марте 2019 года. Предыдущий владелец, муниципальное предприятие «Воронежтеплосеть», не проводил его капитальный ремонт 26 лет. В 2019-м «Квадра» заменила полкилометра трубопровода, но поврежденный участок оказался в той его части, на которой ремонт не проводился. В компании пообещали, что период недопоставки тепла будет учтен при начислении платы за февраль и отражен в квитанциях. Прокуратура Воронежа проводит проверку по факту аварии.

Сергей Толмачев, Воронеж