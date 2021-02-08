В Татарстане разработали систему контроля работы мозга

Систему контроля работы мозга, позволяющую увеличить концентрацию внимания и двигательную активность человека, создали в университете «Иннополис», находящемся в одноименном наукограде под Казанью. Ее автор старший научный сотрудник университета «Иннополис» Владимир Максименко стал лауреатом премии президента России 2020 года в области науки и инноваций для молодых ученых. Указ об этом сегодня опубликован на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, премия в размере 5 млн руб. присуждена Владимиру Максименко «за разработку инвазивных и неинвазивных интерфейсов "мозг-компьютер" для контроля нормальной и патологической активности мозга».

На сайте университета говорится, что разработка господина Максименко позволяет повысить концентрацию внимания, в частности, у пилотов самолетов и водителей наземного транспорта, а также у детей с нарушением внимания. Сейчас созданная на основе интерфейса интерактивная среда для мониторинга и контроля внимания проходит испытания на контрольной группе школьников Иннополиса.

Также разработка Владимира Максименко путем «идентификации воображения двигательной активности» позволяет восстановить моторные функций, в том числе у пациентов после инсульта. «Разработанная система перешла в стадию доклинических исследований на разных возрастных группах»,— пояснил сам исследователь.

Кроме того, инвазивный интерфейс позволяет предотвращать приступы у больных эпилепсией. Опыты на крысах и последующие эксперименты показали, что устройство работает, «не оказывая влияния на нормальную активность мозга», заверяет ученый.

Владимир Максименко — старший научный сотрудник лаборатории нейронауки и когнитивных технологий центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники, кандидат физико-математических наук.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"