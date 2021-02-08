Краевой суд подтвердил приговор экс-депутату Анапы Игорю Илько

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда подтвердил приговор бывшему депутату городского собрания Анапы Игорю Илько, обвиняемому в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

По версии следствия, в 2013-2016 годах он без получения разрешения на строительство возвел на участке, принадлежащем его матери Людмиле Экшиян, многоэтажный многоквартирный дом, затем узаконил самострой через суд и продал квартиры в нем, получив более 40 млн руб. При этом депутат не зарегистрировался как предприниматель.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, уголовное дело в отношении Илько возбудили в апреле 2019 года. Ему предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Тогда речь шла о строительстве ЖСК ПК «Некрасовский-2».

В марте 2020 года его полномочия досрочно прекратили по решению совета муниципального образования в связи с неисполнением ФЗ «О противодействии коррупции». Поводом для рассмотрения вопроса стало заявление губернатора Краснодарского края, в котором он указал на выявление фактов недостоверности и недостаточности сведений в декларации господина Илько за 2018 год.

В октябре 2020 года Игоря Илько приговорили к двум годам колонии-поселения. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Игорь Илько был депутатом совета по Анапскому городскому округу № 8 и членом комитетов по вопросам строительства, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи и по вопросам культуры, средств массовой информации, молодежной политики и спорта. Он также занимал пост заместителя председателя совета молодых депутатов. В составе городского парламента он представлял партию «Справедливая Россия».

Алексей Белянин