МИД Ирана направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива

Иран направил в МИД России ноту протеста из-за публикации в Twitter, в которой Персидский залив был назван Арабским заливом, передает государственное агентство INRA слова официального представителя иранского МИДа Саида Хатибзаде.

«Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста»,— сказал господин Хатибзаде (перевод «РИА Новости»).

Иран единственный из стран Персидского залива использует название рекомендованное Организацией объединенных наций (ООН) название «Персидский залив». Арабские страны, расположенные к северу от залива, с 1960-х годов придерживаются названия «Арабский залив». “Ъ” не удалось оперативно определить, какой именно твит арабскоязычного аккаунта МИД России содержал название «Арабский залив». Ответы к последним твитам аккаунта преимущественно состоят из хештегов и упоминаний топонима «Персидский залив».