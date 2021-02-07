Главные новости за выходные 6–7 февраля

В Махачкале экс-главу села Новокули застрелили в отделе полиции. Задержаны два сотрудника Росгвардии. Из-за убийства к зданию полиции в субботу вышли сотни человек.

Трубоукладчик «Фортуна» начал работы по «Северному потоку-2» в водах Дании. «Фортуна» получила от датского регулятора разрешения на строительство в конце декабря 2020 года. О попытках завершить проект

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ. Среди негативных факторов эксперты называют низкий потенциал роста ВВП, слабое управление по сравнению с другими странами, зависимость от сырьевого сектора и геополитические риски. По мнению Fitch, акции в поддержку Алексея Навального могут повлиять на бюджет и на формирование конституционного большинства в Госдуме после выборов 2021 года.

В России выявили 32 627 заразившихся коронавирусом (16 627 — в субботу и 16 048 — в воскресенье). Общее число достигло 3 967 281 человек. За все время от COVID-19 умер 76 661 человек. Россия опустилась на пятое место по числу заражений.

Число вакцинированных в мире превысило число заразившихся, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Однако большинство вакцинированных приходятся на десять стран. В России все желающие смогут сделать вакцину от коронавируса к июню, утверждает Российский фонд прямых инвестиций. Об отношении россиян к вакцинации

Гонка вакцинаций Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

Сборная России по теннису выиграла Кубок ATP. Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев в финале одержали победу над командой Италии. О победе

Российский боец Александр Волков победил Алистара Оверима из Нидерландов на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Бой в тяжелой весовой категории закончился во втором раунде техническом нокаутом.