Трубоукладчик «Фортуна» начал работы по «Северному потоку-2» в водах Дании

Российское судно «Фортуна» приступило к укладке труб газопровода «Северного потока-2» в территориальных водах Дании, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Более подробную информацию о строительстве и дальнейших планах оператор планирует сообщить позднее. Nord Stream 2 AG уточнил, что работы ведутся в соответствии со всеми разрешениями.

«Фортуна» получила от датского регулятора необходимые разрешения на строительство в конце декабря 2020 года. Начать работы планировалось 15 января 2021 года. 15 января Nord Stream 2 AG сообщил, что работы отложены по техническим причинам. 19 января США ввели санкции в отношении «Фортуны» и ее владельца, ООО «КВТ-Рус».

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «Труба пришла в движение».