РФПИ: в России до июня вакцинируют от коронавируса всех желающих

Все желающие вакцинироваться от коронавируса в России смогут сделать прививку до июня, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, Россия — единственная в мире страна, которая может обеспечить всех желающих граждан вакциной до лета.

«Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят»,— сказал господин Дмитриев «России 1» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, США и Европа смогут обеспечить всех желающих вакциной к сентябрю-октябрю. «Поэтому это — великая привилегия для россиян»,— добавил глава РФПИ.

По словам господина Дмитриева, основной акцент делается на вакцинации россиян, а на иностранные рынки поступает «очень небольшие количества» доз. В том числе за границу идет вакцина, произведенная на зарубежных площадках.

По данным на начало января, в России прививку от коронавируса сделало около 1 млн человек при 3,9 млн заражений. В мире число вакцинированных превысило число заболевших.

Об отношении россиян вакцинации — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».