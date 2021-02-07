Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Волков победил Алистара Оверима из Нидерландов в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Бой в тяжелой весовой категории закончился во втором раунде техническом нокаутом.

Александр Волков получил травму ноги, его доставили в больницу. «Он разбил обе ноги еще во время подготовки, а в бою их уже не жалел. Сейчас проверяем, что с ногой»,— сказал его тренер Тарас Кияшко ТАСС.

Россиянин за карьеру выиграл в 33 боях, проиграл в восьми. Он находится на шестом месте в рейтинге UFC среди бойцов в тяжелом весе. Алистар Оверим занимает пятую строчку рейтинга. На его счету 47 побед и 19 проигрышей.