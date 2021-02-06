В России за сутки выявили 16 627 заразившихся коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 16 627 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 0,37% меньше, чем накануне (16 688, рекорд — 29 935 24 декабря). Общее число заражений достигло 3 951 233.

Умерли за последние сутки 497 человек. Это на 5,69% меньше, чем днем ранее (527; рекорд — 635 24 декабря). Всего за время пандемии умерли — 76 229.

За последние сутки выздоровели 22 831 человек, всего — 3 436 326. Под медицинским наблюдением остаются 627 тыс. человек. За все время проведено 104 млн тестов на COVID-19 (+404 тыс. за сутки).

Россия опустилась на пятое место по числу заражений в мире. Первые четыре строчки теперь занимают США (26,8 млн), Индия (10,8 млн), Бразилия (9,5 млн) и Великобритания (3,9 млн). По числу смертей Россия занимает восьмое место.

Новость дополняется.

Об отношении россиян вакцинации — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».