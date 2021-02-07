Сборная России по теннису выиграла Кубок ATP

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев одержали победу над командой Италии в финале кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первом матче Рублев обыграл Фабио Фоньини (6:1, 6:2). Медведев, игравший во втором матче с Маттео Берреттини, также одержал победу (6:4, 6:2).

Медведев является четвертой ракеткой мира, Рублев — восьмой. Российская сборная — единственная команда с двумя игроками, входящими в первую десятку рейтинга ATP. Позднее россияне Евгений Донской и Аслан Карацев проведут встречу против итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори, однако ее результат не повлияет на исход турнира.