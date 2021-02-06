В Смольном заявили, что не имеют отношения к перекрытию дорог

В администрации губернатора Петербурга заявили, что не имеют отношения к перекрытию дорог. «Администрация не перекрывает, это вопрос к ГУВД»,— сообщили корреспонденту “Ъ-СПб”

Позднее в МВД сказали, что также ничего не знают о перекрытии центра. «Улицы перекрыла снегоуборочная техника. При чем здесь полиция? Если Вам сказали, что это мы, то Вас обманули»,— заявили там.

При этом пресс-служба комитета по транспорту в Telegram сообщила, что ограничения в работе общественного транспорта введены «по требованию ГУ МВД».

Олег Дилимбетов