Следствие не поверило рассказу о мэре Оренбурга Свидетеля по уголовному делу экс-чиновника обвиняют в ложных показаниях

Уголовное дело в отношении свидетеля по делу экс-главы Оренбурга Евгения Арапова направлено в суд. Ирину Пукало обвиняют в заведомо ложных показаниях. По версии следствия, женщина хотела помочь Евгению Арапову избежать уголовной ответственности и сообщила суду недостоверные сведения.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы Оренбурга Ирины Пукало. Ей инкриминирована ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля).

По данным следствия, 29 января 2020 года в Ленинском районном суде Оренбурга обвиняемая отказалась от показаний, которые она дала в ходе предварительного следствия, и сообщила новые сведения, которые оказались ложными. Тем самым она хотела помочь «ранее знакомому ей подсудимому Евгению Арапову избежать уголовной ответственности за преступления», считает следствие.

Женщина сообщила суду, что ООО ГОСТ было образовано ею по собственной инициативе и она является фактическим руководителем организации.

Также на допросе свидетельница рассказала, что они с супругом по собственной инициативе хотели приобрести квартиру в 12-этажном жилом доме по улице Терешковой Оренбурга и Евгений Арапов не просил ее оформить эту квартиру на себя. Следствие считает, что этими показаниями женщина исказила «истинные обстоятельства, цели и мотивы совершенного Араповым преступления».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Ирина Пукало является директором и бенефициаром ООО ГОСТ. Компания находится в Оренбурге и занимается операциями с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Кроме того, женщина является совладелицей еще 16 компаний — ООО «Альтаир Плюс», ООО «Альтаир», ООО «Витязь-87», ООО «Евразия», ООО «Компания "Лидер"», ООО «Компания "Чистый город"», ООО «Лидерсервис», ООО «Поволжье», ООО «Пост», ООО «Сириус-с», ООО «Экоспутник» и других. Большинство из них занимается сбором неопасных отходов, а также недвижимостью.

Ранее Евгений Арапов был признан виновным в создании юрлица через подставное лицо, получении взятки в крупном размере, а также в получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он приговорен к четырем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн руб. Экс-градоначальник также лишен права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ в течение пяти лет.

Прокуратура региона пыталась обжаловать приговор. В надзорном органе не согласились с оправданием экс-главы по эпизоду получения им от учредителя и директора ряда строительных компаний взятки в виде услуги имущественного характера на сумму свыше 1 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме того, прокуратура посчитала наказание «несправедливым, чрезмерно мягким и не соответствующим особой тяжести, характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений». Однако областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Следствие и суд установили, что Евгений Арапов, занимая должность главы Оренбурга, через подставное лицо создал коммерческую фирму.

Компания заключала с мэрией договоры аренды недвижимости, находящейся в муниципальной собственности. После этого фирма сдавала имущество предпринимателям в субаренду и зарабатывала на этом. Доход компании за шесть лет работы превысил 14 млн руб. Также силовики выяснили, что экс-глава получил от своего бывшего заместителя Геннадия Борисова 400 тыс. руб. из предполагаемой взятки 600 тыс. руб. Средства заместитель получил от гендиректора одной из коммерческих организаций за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в городе. Геннадия Борисова осудили на два с половиной года колонии строгого режима.

Кроме того, Евгения Арапова признали виновным в получении взятки в виде однокомнатной квартиры стоимостью 1,3 млн руб. от директора коммерческой организации.

Предприниматель предоставил чиновнику право на недвижимость взамен на общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

Адвокат Ольга Белова подчеркивает, что ключевую роль играет оценка показаний свидетеля судом: «Если суд при постановлении приговора оценил показания как ложные, направленные на избежание уголовной ответственности подсудимым, такая формулировка является определяющей и фактически просто перетечет из приговора в отношении подсудимого в приговор в отношении свидетеля. Не думаю, что данный частный случай станет исключением».

Ани Айвазян, Самара