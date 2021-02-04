Объемы уборки на воде в Петербурге увеличилось в 1,5 раза за пять лет

Водные объекты Петербурга стали убирать активнее: в 2016 году в адресной программе числилось 104 объекта, а в 2021 году — уже 334. Кроме того, за тот же срок значительно сократилось количество бесхозных гидросооружений. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Денис Беляев. Его слова цитирует телеканал «78».

Также господин Беляев отметил, что объем собранного мусора на воде в 2018 году составил 2,5 тысячи кубометров, а в прошлом году — 4,2 тысячи кубометров. Активные очистительные работы в этом году продолжатся в русле реки Карповки.

Ранее “Ъ-СПб” передавал появившиеся в городских СМИ сообщения о том, что комитет по природопользованию Петербурга может перейти в ведение вице-губернатора Дрегваля.