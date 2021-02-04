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Kingspan приобрел завод в Cтавропольском крае

Группа компаний Kingspan, завод которой работает в Ленобласти, приобрела вторую площадку — территорию бывшего завода ООО «Крон» в городе Невинномысск Ставропольского края. Сделка ценой более 300 млн рублей была закрыта в начале года.

Мощности нового завода составят 1,5 млн. кв.м продукции в год. Предприятие будет выпускать сэндвич-панели и фасонные элементы.

Напомним, что в Гатчинском районе с 2016 года работает первый российский завод завод Kingspan по производству стройматериалов. Российское юрлицо этой компании зарегистрировано в Ленинградской области.

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