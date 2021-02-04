Уральца оштрафовали за репост твита Ройзмана о шествии в поддержку Навального

Белоярский районный суд оштрафовал на 30 тыс. руб. жителя пос. Уральский (Свердловская область) Кирилла Серебренникова за репост твита Евгения Ройзмана, в котором тот призывал выходить на несанкционированные шествия 31 января. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за организацию акции в Екатеринбурге. Об этом “Ъ-Урал” рассказал адвокат его Роман Качанов.

Задержали Кирилла Серебренникова еще 30 января, после чего повезли в Новоуральск. «Новоуральск — закрытый город, как и его поселок, именно поэтому, я думаю, его повезли туда. Там он провел сутки в изоляторе, а потом его повезли в Белоярский суд. При этом суд перенесли на несколько дней, потому что протокол изначально был составлен с ошибками», — отметил адвокат.

Он добавил, что делом занималась ФСБ, сотрудники которой следили за постами Кирилла Серебренникова в социальных сетях. «Я не понимаю, почему этим занимается ФСБ, это вообще не их компетенция. Так же мне неясно, почему его обвинили в организации акции в Екатеринбурге, когда он живет в небольшом поселке. Но я рад, что его хотя бы не арестовали», — добавил господин Качанов.

Роман Качанов отметил, что решение суда первой инстанции будет обжаловано в Свердловском областном суде.

Напомним, 31 января в Екатеринбурге прошло несанкционированное шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По официальным данным регионального министерства общественной безопасности, в шествии в, которое длилось около четырех часов, приняли участие 2,3 тыс. человек. Организаторы заявили, что собралось до 10 тыс. человек. За все время шествия в отделения полиции доставили 83 человека. За организацию акций 23 и 31 января арестовали на 10 суток сотрудников штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, Викторию Райх и Ирину Норман.