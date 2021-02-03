МИД Чехии выразил российскому послу протест в связи с реальным сроком Навального

Министерство иностранных дел Чехии пригласило посла РФ Александра Змеевского в связи с решением российского суда в отношении оппозиционера Алексея Навального. Накануне, 2 февраля, политику заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

«Заместитель министра Алеш Хмеларж выразил протест против решения суда в отношении Алексея Навального, которое мы считаем политически мотивированным, а также против жестоко разгона полицией мирных демонстрантов»,— говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter.

Также чешское дипведомство потребовало немедленно освободить господина Навального. МИД РФ пока не комментировал заявление чешской стороны.

Ранее решение российского суда в отношении оппозиционера осудили МИД ФРГ, Великобритании и США. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель призвали немедленно освободить политика и прекратить насилие в отношении протестующих. Госпожа Меркель заявила, что решение суда по господину Навальному «далеко от стандартов правового государства». МИД РФ призвал иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела России.

О международной реакции на события в России — в материале “Ъ” «Западные дипломаты вызвались в суд».