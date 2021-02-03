В Новосибирской области в 2020 году снизилось число обнаруженных онкозаболеваний

В 2020 году в Новосибирской области онкозаболевания были обнаружены у более 10,7 тыс. жителей, в 2019 году — у 12 тыс. человек. В настоящее время в регионе на учете находится более 84 тыс. больных, сообщил главный онколог области Вадим Захаров. «Пандемия сыграла отрицательную роль со скрининговой программой»,— отметил он.

При этом, по его словам, смертность от злокачественных новообразований в прошлом году по сравнению с 2019 годом снизилась на 3,8%. В 2020 году скончалось 6 545 человек, в 2019 — 6 821.

Как ранее сообщал “Ъ-Сибирь”, в регионе планируется внести в перечень концессионных объектов онкологический диспансер. На сегодня минздравом совместно со специалистами Новосибирского онкодиспансера полностью отработано медико-техническое задание, которое вберет в себя все современные тренды, которые есть в онкологии»,— говорил министр здравоохранения области Константин Хальзов. Онкодиспансер предполагается построить в 2024 году.

Екатерина Лукашевич