На Дону бывшего директора МУП и подрядчика будут судить за мошенничество

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении экс-директора муниципального унитарного предприятия «Комбината благоустройства города Батайска» и замдиректора ООО «ОВС-Строй». Дело направлено в суд. Правоохранители подозревают их в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, директор МУП вступил в сговор с заместителем директора коммерческой организации. Они намеревались совершить хищение денег, выделенных в рамках муниципального контракта на выполнение работ по зимнему содержанию дорог Батайска. По результатам выполненных работ они предоставили в управление ЖКХ города фиктивные документы о покупке песка и техсоли. Сумма похищенных средств составила более 3 млн руб.

Наталья Шинкарева